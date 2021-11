Si svolgerà venerdì 26 novembre alle ore 16.00 nella Chiesa di Santa Maria Alemanna il convegno “Mai più sola: Codice Rosso, Cabina di Regia, Reddito di Libertà: interventi legislativi per il contrasto alla violenza di genere”.

L’evento sarà aperto dalla Sottosegretaria di Stato al Ministero Giustizia, Anna Macina, che già dalla mattina si troverà in visita ufficiale a Messina. Successivamente prenderanno la parola la senatrice Grazia D’Angelo, membro della Commissione Giustizia di Palazzo Madama, l’on. Valentina Zafarana, Deputata Assemblea Regionale Siciliana e la Consigliera Comunale Cristina Cannistrà, che si soffermeranno su come le Istituzioni nazionali e regionali portano avanti le nuove iniziative volte a contrastare il fenomeno della violenza di genere. Scopo dell’incontro è quello di illustrare gli interventi normativi entrati in vigore negli ultimi anni a difesa, protezione e sostegno delle donne vittime di violenza e dei loro figli, confrontandosi sulle ulteriori iniziative da portare avanti per migliorare e implementare le norme di settore.

Interverranno anche Maria Andaloro, ideatrice della campagna “Posto occupato”, Franca Arena, Assistente sociale Codice Rosa dell’ospedale Papardo, Maria Celeste Celi, Presidente del Cirs, Carmen Curró, Presidente Emerita di Cedav, Cettina Restuccia, Presidente Evaluna Onlus e Sibilla Spinnato Vega, Presidente Ubuntu – Casa delle donne.

Questo convegno rappresenta un importante momento di confronto su quelli che sono gli strumenti reali e concreti a disposizione delle donne vittime di violenza in ambito affettivo e familiare. L’ingresso sarà consentito esclusivamente con mascherina ed esibizione di Certificazione Verde.