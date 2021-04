Si svolgeranno durante le ore notturne, per non arrecare disagi agli automobilisti, i lavori annunciati per la messa in sicurezza delle gallerie Capo Pietra e Taormina lungo l’autostrada A18 Messina-Catania.

A renderlo noto è Autostrade Siciliane attraverso un comunicato.

Gli interventi di manutenzione straordinaria che eviteranno così la chiusura totale, si svolgeranno dalle ore 23 di mercoledì 28 alle ore 6 di giovedì 29 aprile.

“In quelle ore i veicoli in transito in direzione Messina bypasseranno la tratta interessata dai lavori uscendo allo svincolo di Taormina, per poi invocare la rampa in entrata e tornare sul percorso autostradale“, si legge nella nota.