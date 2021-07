Si terrà martedì 20 luglio alle 10.30 al Palazzo camerale di Messina…, la conferenza stampa di presentazione del “Gran Galà dei Porti”, in programma giovedì 22 luglio a Milazzo

LA KERMESSE ATTRAVERSO LA QUALE SI PREMIA IL SETTORE MARITTIMO, ANDRA' IN ONDA IN DIRETTA E SARA' CONDOTTA DA VERONICA MAYA E ROBERTO ONOFRI

Si terrà martedì 20 luglio alle 10.30 al Palazzo camerale la conferenza stampa di presentazione del “Gran Galà dei Porti”, in programma giovedì 22 luglio a Milazzo.

La kermesse che premia il settore marittimo andrà in onda in diretta e sarà condotta da Veronica Maya e Roberto Onofri. Il settore portuale con le sue professionalità di spicco, messe a dura prova dalla pandemia da Covid 19, approderà, dunque, in Tv. Il programma è prodotto da Italian Television Network, HDEA e sarà fruibile sul nuovo canale CIBORTV1 che trasmette in Canada e U.S.A. e visibile a milioni di connazionali all’estero grazie al decoder CIBORTV.

Alla conferenza stampa di presentazione prenderanno parte Ivo Blandina, presidente della Camera di commercio, co-organizzatore dell’evento; Pippo Midili, sindaco di Milazzo; Roberto Onofri, ideatore e conduttore della manifestazione insieme a Veronica Maya; Andrea Preti, legale della televisione americana CIBORTV.