Si terrà…, una serata di jazz al femminile il 22 ottobre nel locale di Palermo creato da Ettore Balistreri

Una serata per chi ama il jazz al femminile. Il Noemi Palumbo trio suona il 22 ottobre alle 21 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri. La formazione è composta da Noemi Palumbo alla voce, Federico Termini al piano e Letizia Guastella al sax.

Il trio presenta un repertorio che spazia tra i classici di Duke Ellington e Cole Porter, fino ad arrivare alle sonorità moderne soul e R&B di artisti come Eryka Badu e Robert Glasper, tutto arricchito dagli arrangiamenti che domani agli stessi brani un carattere unico e ben definito, che fa del trio il suo punto di forza.

Miles Davis jazz club è aperto dalle 19 per l’aperitivo o la cena. Ingresso con consumazione. Il servizio al tavolo durante il concerto costa 3 euro, oltre la consumazione.

Per prenotare un tavolo basta telefonare dopo le 17,30 allo 0915085991 o, per informazioni a qualsiasi ora un messaggio WhatsApp al 3914361644.

