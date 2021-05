Si tratta delle azioni di tutela nei confronti di donne maltrattate o sottoposte a Stalking, poste in essere dalla Polizia di Stato Siracusa

E' STATO EMESSO IN QUESTE ORE..., IL PROVVEDIMENTO DI AMMONIMENTO DEL QUESTORE PER UN UOMO VIOLENTO AL QUALE È STATA ANCHE SOSPESA LA PATENTE DI GUIDA

Le azioni di tutela nei confronti di donne maltrattate o sottoposte a Stalking, poste in essere dalla Polizia di Stato Siracusa, si arricchiscono con un provvedimento del Questore che vede una delle sue prime applicazione anche nella nostra provincia, ovvero l’ammonimento ed il contestuale ritiro per tre mesi della patente di guida ad un uomo che aveva commesso violenze domestiche nei confronti della sua ex convivente.

Durante la convivenza con la propria compagna, l’uomo aveva manifestato la sua indole violenta tanto da indurre la donna a cessare il rapporto sentimentale. L’ex compagno, non pago, continuava a porre in essere molestie e violenze nei confronti della donna tanto da provocare un provvedimento di ammonimento del Questore che si completava con la richiesta al Prefetto di sospensione momentanea della patente di guida, così da privare l’autore delle molestie della possibilità di raggiungere la donna per reiterare i comportamenti illegali.