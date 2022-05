Articolo…, tratto da… www.blogsicilia.it!

Si va completando il quadro delle liste in campo per le prossime elezioni amministrative di Palermo. I giochi, infatti, si sono chiusi questa mattina alle ore 12, con la scadenza del termine fissato dal Comune di Palermo. “Chi c’è, c’è. Chi non c’è, non c’è”, si potrebbe dire. Una competizione elettorale alla quale parteciperà anche “Noi con l’Italia“. La compagine di Saverio Romano ha infatti depositato la documentazione richiesta. A capitanare la lista a sostegno di Roberto Lagalla sarà Patrizia Lodato.

La lista di “Noi con l’Italia”

Di seguito i nomi della lista di Noi con l’Italia. Patrizio Lodato, Carmelo Acqua detto Giovanni, Rosa Alongi detta Alonge, Tiziana Bonanno, Anna Bonfiglio, Giovanni Bronte, Ferdinando Campagna, Clarissa Caruso, Mirko Chinzi, Sandra D’Arpa, Maria Di Benedetto detta Mariella, Claudio Di Giorgi detto Di Giorgio, Giuseppe Fascella, Margherita Fimognari detto Margò, Alessandro Franchina, Miriam Infantino, Francesco La Mantia, Antonino La Spisa detto Ninni.

E ancora Rosario Li Causi, Mario Lo Iacono, Leonardo Lombardo, Maria Antonia Lupo detta Antonella, Giuseppe Maccarone, Giuseppe Maniaci detto Maniace, Maurizio Manzella, Aurelio Mariano, Danilo Mazzara, Teresita Medici detta Terry, Alessandra Minutella, Aurelia Georgeta Pana, Patrizia Pecoraro, Pietro Perconti detto Marco, Filippo Perrone, Saverio Romano, Paola Rubino, Sergio Schisano, Antonino Serio detto Nino, Antonio Terranova, Roberta Valdese, Manfredi Vitello.