“Siamo alla follia pure” [Video]

“Siamo alla follia pure”! A scriverlo oggi sulla sua Pagina di Facebook, ci ha pensato il sindaco di Messina Cateno De Luca.

De Luca ha aggiunto: “qualche giorno fa siamo stati contattati dal titolare di una nota attività di ristorazione del centro storico che denunciava di essere vittima dell’azione di un soggetto che, alle prime luci dell’alba, era solito aprire i carrellati esposti fuori in attesa di essere svuotati dalla Messinaservizi e mischiare la differenziata, gettandone parte a terra e rubando anche i sacchi. La Polizia Municipale, Squadra Contrasto Illeciti e la Squadra Reati Ambientali, con una operazione congiunta hanno immediatamente organizzato un appostamento e stamattina lo abbiamo beccato”!

Ed ancora ha proseguito De Luca: “il veicolo è stato sottoposto a sequestro giudiziario e l’autore degli illeciti è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo 256 del decreto legislativo n. 152/2006 per Gestione Trasporto e Smaltimento Illecito dei rifiuti. Inoltre questo soggetto è stato denunciato per detenzione di arma propria e impropria ai sensi degli articoli n. 699 del C.P. e articolo n.4 Legge n.110/75 ed è stato verbalizzato ai sensi degli articoli n.7 del Codice della Strada per N. 2infrazioni (senso vietato e circolazione nella corsia riservata ai mezzi pubblici), ai sensi dell’articolo n.154 (inversione del senso di marcia) ed ai sensi dell’articolo n. 154 (carico mal sistemato). Precisiamo che le immagini dell’azione della Polizia Municipale sono state elaborate dalla stessa Sezione di Polizia Ambientale avvalendosi delle telecamere acquistate con il finanziamento PON Metro Prog. MEsM@RT ME1.1.d.! Ringrazio il titolare dell’attività che ci ha segnalato questo criminale, dimostrando ancora una volta che quando si attua la sinergia tra la pubblica amministrazione ed i privati si riesce ad intervenire con azioni rapide ed incisive”.