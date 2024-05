“Siamo alle comiche: un giudice donna del TAR del Lazio non ha capito che l’avv. Gian Luca Gismondi in proprio è Gian Luca Gismondi fissando un’udienza per capire perché l’istanza di fissazione udienza è stata firmata solo dall’avv. Gian Luca Gismondi”. Lo ha dichiarato oggi 17 maggio 2024…, sulla sua omonima Pagina Facebook… il legale romano.

Gismondi ha concluso così: “pensate una di queste che potrebbe combinare in ricorsi più complessi come quelli sugli appalti pubblici…”!