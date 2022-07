Siamo vicini alla famiglia rimasta coinvolta in un incidente tragico e imponderabile: «L’Iacp di Palermo ha già avviato tutte le necessarie verifiche sull’ascensore che ha ceduto, collaborando con gli inquirenti impegnati nel fare luce su quanto accaduto nella palazzina»

E' QUESTA..., LA DICHIARAZIONE ODIERNA, RILASCIATA IN UN COMUNICATO DIFFUSO DA MARCO FALCONE (ASSESSORE REGIONALE ALLE INFRASTRUTTURE DEL GOVERNO GUIDATO DA NELLO MUSUMECI) IN RELAZIONE AL CROLLO DI UN MONTACARICHI AVVENUTO IN UNO STABILE DI VIA BALISTRERI A BRANCACCIO