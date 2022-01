“Siciliani siamo in piazza Municipio a Messina per difendere i nostri ed i vostri diritti alla continuità territoriale” [Video]

“Siciliani siamo in piazza Municipio a Messina per difendere i nostri ed i vostri diritti alla continuità territoriale”. Ha scritto cosi’ oggi 16 gennaio 2022 intorno alle 13.30, sulla sua Pagina Facebook il magistrato di Polistena ma messinese d’adozione, Angelo Giorgianni presidente dell’Associazione ‘L’Eretico’ che sin dall’inizio della #Pandemia da #Coronavirus nell’8 marzo del 2020 si batte per tutelare tutti i cittadini discriminati da una legislazione adottata dai membri del Governo nazionale (rappresentato da Giuseppe Conte prima e da Mario Draghi dopo) con modalita’ chiaramente incostituzionali.