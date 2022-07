“Sicuramente qualunque cosa accada al governo in Sicilia è un’altra partita, quì il Movimento Cinque Stelle e il Pd sono insieme e continuano a lavorare insieme”

A PARLARE COSI'..., NEL CORSO DI UNA CONFERENZA STAMPA TENUTASI QUESTA MATTINA DOPO LE 11.00 NELLA SEDE MESSINESE DEI #PENTASTELLATI IN VIA CESARE BATTISTI, E' STATA LA SENATRICE PELORITANA E SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL’ISTRUZIONE... (DELL'ESECUTIVO GUIDATO DA MARIO DRAGHI), BARBARA FLORIDIA CANDIDATA ALLE PRIMARIE DEL CENTROSINISTRA INDETTE PER SCEGLIERE COLUI O COLEI CHE RAPPRESENTERA' LA COALIZIONE ALLE ELEZIONI REGIONALI SICILIANE DEL 6 NOVEMBRE 2022

“Sicuramente qualunque cosa accada al governo in Sicilia è un’altra partita. In Sicilia il Movimento Cinque Stelle e il Pd sono insieme e continuano a lavorare insieme. Sfido qualsiasi altro rappresentante della coalizione a dire il contrario. Stiamo lavorando sui temi e stiamo lavorando bene”. A parlare il sottosegretario all’Istruzione Barbara Floridia (M5S) che oggi a Messina ha presentato la propria candidatura alle primarie per la scelta del Presidente della Regione Siciliana.

La Floridia prosegue: “la spaccatura a livello nazionale non creerà problemi alle regionali, perché non è tra Movimento Cinque Stelle e Pd. Le richieste di Conte, che non sono una spaccatura, sono soltanto delle richieste chiare sui temi al Governo che è complesso e ricco di diverse forse politiche. Non è assolutamente un problema con il Pd. Abbiamo temi chiari e condivisi soprattutto alle Regionali”.

“Ogni tornata elettorale è diversa, –continua– dalle amministrative, alle regionali, alle nazionali. Come Movimento Cinque Stelle siamo il paradigma perfetto di questa differenza, spesso non riuscivamo a prendere nemmeno un comune, penso al 2018. Ne avevamo pochissimi eppure poi alle nazionali abbiamo raccolto 12 milioni di voti. Quindi sono diverse perché le persone a cui ci rivolgiamo hanno aspettative differenti, diverso è governare una città, diverso una Regione, diverso ancora una nazione. Alle primarie dovrebbero scegliere me perché ho già fatto esperienza di Governo in coalizione, perché ho una recente esperienza di condivisione di obiettivi con altre forze politiche con le quali mi sto presentando alle regionali. Questa è un’esperienza che altri non hanno”.

Conclude la Floridia: “inoltre faccio politica da meno tempo, sono più concreta, vengo dalla vita reale, conosco più direttamente i problemi dei cittadini e forse, certamente con Chinnici e Fava come alleati, è il caso che a governare questa Regione sia chi l’ha vissuto come cittadino semplice”.