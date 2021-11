“Sindaco per me va bene stanotte alle 03.30 per la rimozione del Cartello” [Video]

“Sindaco per me va bene stanotte alle 03.30 per la rimozione del Cartello”. E’ stata questa nella serata di ieri 4 novembre 2021, la replica del consigliere comunale di ‘Ora Sicilia’ a Messina, Salvatore Sorbello rivolta su Facebook dopo le 21.00 al sindaco Cateno De Luca che nel pomeriggio dello stesso giorno ha riapposto il… “Divieto di Accesso agli Asini Volanti” vigente sua stanza dal 5 febbraio tolto dal rappresentante consiliare il 3 novembre scorso perchè da lui ritenuto offensivo e messo in violazione dell’articolo 342 del Codice Penale.

Sorbello ha concluso così: “a dopo. Prosit”!