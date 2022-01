Sino al 31 marzo, nelle giornate di martedì e venerdì, nella fascia oraria 6 -14, sarà interdetta la sosta, con zona rimozione coatta, per i veicoli di massa pieno carico superiore a 1,8 tonnellate, non adibiti al trasporto di persone, sul lato sud della complanare sud e sul lato nord della complanare nord del viale Giostra, nei rispettivi tratti compresi tra via G. Garibaldi e viale Regina Elena, provvedendo alla relativa collocazione della segnaletica stradale verticale.

I provvedimenti viari sono stati adottati per migliorare il transito e regolamentare la sosta veicolare nelle complanari del viale Giostra durante lo svolgimento del mercato non alimentare, in seguito alla delocalizzazione temporanea dall’area ex Mandalari.