Soddisfazione e orgoglio per la comunità educante dell’Istituto Tecnico Tecnologico Majorana per la partecipazione dopo una rigida selezione tra tante proposte pervenute da tutti gli istituti d’Italia, di una delegazione di studenti e docenti al Maker Faire Rome, la più grande manifestazione di innovazioni tecnologiche e creatività al mondo.

L’evento, che unisce scienza, tecnologia e innovazione, è da sempre rivolto al mondo dell’innovazione, alle imprese e alle startup, al mondo della ricerca e dell’accademia, alle università, a studenti, ingegneri, designer, comunicatori, inventori, etc. e con Call for Schools dà spazio alla creatività dei giovani – vera e incredibile ricchezza del nostro Paese – e valorizza l’impegno costante e la dedizione di tutti gli insegnanti che quotidianamente contribuiscono a far brillare doti e qualità di tutti gli alunni, attraverso iniziative, progetti e programmi didattici innovativi.

Dal 7 al 9 ottobre presso il Gazometro Ostiense con uno stand “ad alto tasso d’innovazione” la delegazione del Majorana è stata presente per raccontare le proprie storie di ricerca e di innovazione portate avanti negli anni con dedizione e passione dagli studenti e dai docenti a riprova del valore fondante su cui da sempre si è si è innestata l’attività formativa e didattica dell’istituto.

Il progetto imprenditoriale presentato è APS 2.0, una struttura intelligente capace di proteggere le coltivazioni adattandosi alle diverse condizioni climatiche. Mediante una scheda elettronica a microcontrollore, dei sensori e due teli protettivi meccanici motorizzati, APS 2.0 sceglie autonomamente il tipo di protezione da offrire alle coltivazioni, proteggendole in ogni momento da eccessivo irraggiamento solare, pioggia, grandine, gelo e vento. Si tratta di una serra automatica, creata dalla mini-impresa “Green Savers” in collaborazione con “Junior Achievement Italia”, già premiata e inserita fra le migliori soluzioni smart e sostenibili.

“Abbinare le competenze tecnico-scientifiche alla creatività umana, valorizzando il binomio inscindibile di innovazione digitale e umanizzazione rappresenta la base di partenza di ogni nostra idea progettuale e osservarne la promozione e il meritato riconoscimento – commentano il Dirigente Scolastico, prof. Bruno Lorenzo Castrovinci e i suoi collaboratori prof. Emilio Arlotta e prof. Bucca Giuseppe – veicola ulteriormente la nostra azione didattica verso un sempre più attento e concreto spazio all’innovazione, alla sostenibilità ambientale e a tutti quei temi cui oggi i nostri ragazzi mostrano sensibilmente attenzione e desiderio di risposte.”

Grande emozione per una realtà scolastica che si pone sempre traguardi importanti e che ha, nel tempo, operato scelte mirate a migliorare la qualità delle azioni formative, e di affrontare con competenza, senso critico, consapevolezza, senso di identità e autonomia l’odierna società globalizzata, nella piena valorizzazione dei talenti e delle potenzialità di ogni singolo alunno.

Un istituto il Majorana, che ancora una volta si pone come una delle migliori realtà formative di oggi, grazie a una comunità educante ricca di professionalità eccellenti e a una dirigenza che nel tempo ha saputo imprimere quella vision necessaria per essere un riferimento per la formazione dei ragazzi che diventeranno i dirigenti e i tecnici di domani.