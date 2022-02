“Sono 24 i milioni di euro destinati alla manutenzione straordinaria della tangenziale di Messina. Si tratta di fondi stanziati dal ministero delle Infrastrutture e dal ministero per il Sud, che attraverso una delibera CIPESS hanno assegnato 1,2 miliardi per opere strategiche in tutta la Sicilia”. A darne notizia è il consigliere municipale del M5s, Alessandro Geraci, che sprona il Cas ad intervenire con estrema urgenza e fa il punto sulle tante criticità della strada.

Spiega: “da tempo l’uscita centro della tangenziale di Messina è ridotta a un autentico colabrodo, fra guardrail divelti o sostituiti da pericolosi blocchi in cemento armato, e segnaletiche stradali provvisorie e totalmente arrugginite, che per l’ente autostradale siciliano evidentemente sono diventate definitive. Senza considerare i tanti incidenti e testacoda nella curva a gomito finale che si verificano ad ogni temporale, con il coinvolgimento anche di mezzi pesanti”.

Prosegue e conclude Geraci: “le principali cause sembrano essere determinate dalla mancanza di segnalatori ottico sonori posizionati per tempo e da un asfalto non sufficientemente drenante. Da diverso tempo, inoltre, nel muro antistante la sede stradale, in direzione Messina Palermo, si verificano delle perdite d’acqua che attraversano tutta la carreggiata e rendono l’asfalto scivoloso e pericoloso: una problema segnalato a più riprese che non è mai stato risolto. I fondi in arrivo da Roma tolgono qualunque alibi al Consorzio Autostradale Siciliano, che adesso deve intervenire una volta per tutte per mettere in sicurezza lo svincolo e tutelare l’incolumità di migliaia e migliaia di cittadini”.