Sono 24 le liste presentate ieri 18 maggio 2022, per i 32 posti di Consigliere Comunale del Comune di Messina, sono 768 in tutto i candidati senza contare quelli delle 6 circoscrizioni. L’ultimo ad essere presentata in prossimità della scadenza delle 12.00 è stata quella di “Fragale presidente al V quartiere”.

Capilista risultano tutti e 5 i candidati a sindaco. Le verifiche amministrative impegneranno la commissione elettorale nei prossimi giorni e solo dopo si sapranno i nomi dei candidati che realmente parteciperanno alla tornata elettorale.

Le 8 liste con i candidati a sostegno di Maurizio Croce: