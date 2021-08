Sono 41 i giornalisti e professionisti dell’informazione della provincia di Messina che hanno aderito all’iniziativa proposta dal commissario per l’emergenza covid Alberto Firenze per incentivare l’adesione alla campagna vaccinale [Video]

Sono 41 i giornalisti e professionisti dell’informazione della provincia di Messina che hanno aderito all’iniziativa proposta dal commissario per l’emergenza covid Alberto Firenze per incentivare l’adesione alla campagna vaccinale: un video corale in cui ogni collega di quotidiani, tv, radio, giornali online, agenzie di stampa ma anche fotoreporter, ha lanciato un personale appello sul perché vaccinarsi con l’hashtag #sìvax.

“Abbiamo voluto coinvolgere i mass media in prima persona con un riscontro amplissimo e immediato – spiega Firenze – Ringrazio tutti coloro che ogni giorno svolgono un lavoro straordinario per raccontare l’emergenza e che sono voluti scendere in campo per convincere gli abitanti della provincia di Messina, ancora scettici nei confronti dell’unica arma che abbiamo a nostra disposizione per dire addio alla pandemia: i vaccini”.

Tra gli “ospiti” d’eccezione anche la collega della trasmissione di Rai3 “Agorà” Anna Di Russo la quale, pur non essendo messinese, ha voluto partecipare al filmato avendo dedicato alcuni servizi a Messina e il direttore della testata palermitana Live Sicilia Antonio Condorelli.

Video…, tratto da… www.messinaindiretta.it.