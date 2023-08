SI TRATTA DELL'ULTIMO DEI TRE AVVISI PREVISTI PER LA PROMOZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI SICILIANI, DOPO QUELLO RIVOLTO ALLE IMPRESE (800 MILA EURO) E QUELLO PER LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, NONCHÉ EX ONLUS, (700 MILA)

Sono 42 i progetti di promozione dell’Isola che saranno finanziati dalla Regione con i fondi del progetto rivolto agli enti locali “La Sicilia che Piace”: al bando, promosso dall’assessorato regionale delle Attività produttive e finanziato con circa 400 mila euro, hanno partecipato gli enti locali della Sicilia, anche in forma associata.

Si tratta dell’ultimo dei tre avvisi previsti per la promozione dei sistemi produttivi siciliani, dopo quello rivolto alle imprese (800 mila euro) e quello per le associazioni di categoria, nonché ex Onlus, (700 mila). Il contributo regionale, in conto capitale, coprirà fino all’80 per cento del costo dell’intera iniziativa, per un massimo di 10 mila euro a progetto. L’elenco provvisorio dei comuni ammessi è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

«Sostenere le iniziative che hanno lo scopo di promuovere i luoghi siciliani – afferma l’assessore alle Attività Produttive Edy Tamajo – è da salutare sempre positivamente. Questo bando, rivolto ai Comuni, è un esempio concreto di valorizzazione del territorio, delle aree interne, periferiche e non. Una proposta di promozione e marketing territoriale della bellezza».