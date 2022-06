“Sono a Messina, una città molto importante della Sicilia che merita una grandissima attenzione da parte del governo nazionale”

oggi la mia presenza in città é orientata a far sentire al territorio una vicinanza personale ma anche politica nell’intento di realizzare progetti e “rivoluzioni gentili” di cui questo territorio ha grande bisogno;

Messina non può più rimandare quel rilancio che negli anni é sempre stato negato.

come a Scicli, anche a Messina siamo riusciti a costruire quel modello di coalizione allargata alle forze di centro, e continueremo in tutti i territori a dialogare con tutte quelle esperienze politiche moderate che non si ritrovano con questa destra sempre più autoreferenziale;