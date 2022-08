“Sono alla stazione di Roma Tiburtina per attendere l’arrivo di alcuni attivisti del Fronte Animalista News provenienti da Milano per dare supporto alla difesa degli animali de La Sfattoria Degli Ultimi” [Video]

A SCRIVERLO SULLA SUA PAGINA FACEBOOK, DOPO LE TRASCORSE ORE 24:00 DEL 9 AGOSTO 2022, È STATO ENRICO RIZZI, L'ATTIVISTA SICILIANO 'DIFENSORE DEI DIRITTI DEGLI APPARTENENTI AL REGNO ANIMALE IN ITALIA E NEL MONDO'

“Sono alla stazione di Roma Tiburtina per attendere l’arrivo di alcuni attivisti del Fronte Animalista News provenienti da Milano per dare supporto alla difesa degli animali de La Sfattoria Degli Ultimi”. Lo ha scritto sulla sua Pagina Facebook, dopo le trascorse ore 24:00 del 9 agosto 2022, Enrico Rizzi l’attivista siciliano ‘Difensore dei Diritti degli appartenenti al Regno animale in Italia e nel Mondo’!