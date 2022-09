NELL'IMMEDIATEZZA DEI FATTI, NEL MEZZO VIAGGIAVANO DUE CONIUGI CHE SONO RIMASTI FERITI, PER I QUALI I SANITARI DEL 118 INTERVENUTI SUL POSTO HANNO DISPOSTO IL TRASFERIMENTO AL POLICLINICO UNIVERSITARIO DI VIALE GAZZI

Sono ancora da stabilire, le cause che hanno portato stamane a Messina al ribaltamento in via del Santo… di un’autovettura. Nell’imediatezza dei fatti, sul mezzo viaggiavano due coniugi che sono rimasti feriti.

Nella zona, sono giunti i pompieri che hanno estratto fuori dall’abitacolo gli occupanti i quali successivamente sono trasportati al Policlinico Universitario di viale Gazzi, così come è stato disposto dai sanitari del 118 immediatamente arrivati per prestare i primi soccorsi.

Nel luogo del sinistro, hanno operato gli agenti della Polizia di Stato per fluidificare il traffico veicolare mentre i poliziotti della Polizia Municipale hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dell’accaduto.

