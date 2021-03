“Sono davvero contenta che il Governo stia dando seguito al mio odg, approvato lo scorso mese, al fine di prorogare il Reddito di Emergenza. Il REM è stato uno strumento efficace per contrastare lo stato di emergenza sociale ed economico derivato da questa pandemia, per tale ragione, ho sempre mantenuto alta l’attenzione su questa importante misura, al fine di far comprendere quanto fosse necessario prorogarla, fino al periodo dell’emergenza sanitaria. Oltre alla proroga, ci sarà anche un considerevole rafforzamento dello stesso, mediante l’innalzamento della soglia massima dell’ammontare del beneficio per coloro che vivono in affitto e la garanzia dell’accesso al beneficio anche ai disoccupati che hanno terminato, tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, la Naspi o la Dis-coll e non godono di altri strumenti di sostegno al Reddito”. Lo ha affermato la deputata nazionale pentastellata di Sant’Agata di Militello Antonella Papiro.

La Papiro ha concluso: “questo è un momento drammatico per tutto il Paese e solo garantendo dignità a tutti i cittadini, potremo ripartire al meglio e vincere questa battaglia”.