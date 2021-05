Buscemi (Sr). Sono finalmente partiti i lavori per completare il restauro della chiesa di San Sebastiano, chiusa da vari decenni. Le opere sono finanziate dall’assessorato regionale ai Beni culturali, con risorse del Fondo sviluppo e coesione “Patto per la Sicilia”, e appaltate dalla Soprintendenza di Siracusa per un importo contrattuale di oltre 760 mila euro.

Distrutta dal terremoto del 1693, l’imponente chiesa che si erge lungo corso Vittorio Emanuele, di fronte a piazza Roma, venne ricostruita in tempi lunghissimi e conclusa nel 1906.