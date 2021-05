“Sono già in campagna elettorale per governare la Sicilia, stiamo definendo l’organizzazione del movimento di ‘liberazione’ dell’isola, lo presenterò a settembre e ne vedranno delle belle. Giocare d’anticipo è la mia storia”. Lo ha riferito oggi a… www.ansa.it/sicilia… il sindaco di Messina Cateno De Luca.

De Luca ha aggiunto: “non sono abituato ad aspettare il battesimo di qualcuno, pretendere ora attenzioni particolari è prematuro. Con Salvini c’è stima reciproca, coltiviamo il rapporto ma per me non è precondizione… non è che mi serve il benestare suo o di Berlusconi per fare le mie scelte. In questo momento il centrodestra sta cercando l’uomo giusto da candidare a presidente della Regione siciliana, perché tutti sanno che Musumeci è improponibile. C’è tanta fibrillazione e imbarazzo, Musumeci è caduto nella trappola e ora è alla ricerca di attestazioni di fede e d’amore. Io sono già in campo e in questo momento non mi pongo certamente il tema di chi mi sostiene o meno, non è questo il termometro che mi indica se andare a vanti o fare un passo indietro”.

Afferma ancora De Luca che è anche il leader del movimento ‘Sicilia Vera’: “Crocetta è stato una iattura e Musumeci una sciagura perché non ha realizzato in tre anni una sola riforma… rifiuti, lavori pubblici, appalti, bilancio, capacità di spesa. Tutta colpa sua? A Oxford si dice il pesce puzza dalla testa. Musumeci e compagni ragionano con la logica del Parlamento come la casa di Gesù, come entri non vuoi uscire più”.

Sostiene e conclude De Luca: “con questi personaggi al potere il ponte sullo stretto non si farà mai chi ha affossato l’operazione del 2012? Il Pd e poi il M5S. Finché saranno al governo, è solo una ‘supercazzola’ elettorale. Sono rimasto basito dalla grande m… del tunnel sottomarino e poi dell’altra m… del Ponte a tre campate solo perché quello a una campata è di berlusconiana memoria”.