"NON POSSIAMO CONTINUARE A SUBIRE LE CONSEGUENZE DEL -NON DECIDERE-"

“Non possiamo continuare a subire le conseguenze del -non decidere-“! Sono le parole scritte dal sindaco di Messina Cateno De Luca, oggi 14 gennaio 2022 dopo le 19.05, in un post pubblicato su Facebook per accompagnare la sua diretta giornaliera dal Centro Operativo Comunale di Protezione Civile situato nella Zona Industriale Regionale.

De Luca ha concluso specificando questo: “non accetto il sequestro di Stato dei Siciliani”!