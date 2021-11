A RIFERIRLO OGGI, DOPO LE 13.30 SULLA SUA PAGINA FACEBOOK, E' STATO L'AVVOCATO PALERMITANO SAVERIO ROMANO EX PARLAMENTARE EUROPEO DI FORZA ITALIA

Sono molto preoccupato ma allo stesso tempo fiducioso: “se da una parte la comparsa della variante Omicron rischia di far vacillare le certezze acquisite e gran parte dei sacrifici compiuti – oltre ai nervi e alla pazienza di milioni di italiani – dall’altra mi rassicurano le risposte che la scienza saprà offrirci e la guida politica di un Premier che ha saputo incarnare doti che ritengo essenziali… sobrietà, competenza, stabilità, concretezza e decisionismo”. Lo ha riferito oggi dopo le 13.30 sulla sua Pagina Facebook, l’avvocato palermitano Saverio Romano ex parlamentare europeo di Forza Italia.

Romano ha aggiunto: “in ambito siciliano, la pochezza del dibattito politico fa sì che il tempo e le energie dedicate alle candidature e alle autocandidature prevalgano su quelle che dovrebbero essere impiegate sui temi, sui programmi, su come spendere risorse essenziali, su quale modello di sviluppo costruire e, solo dopo su chi possa farsene interprete. In tutto questo, alla tragicità del momento si unisce la farsa. È il narcisismo di pochi, amplificato dai social media, che ci consegna personaggetti da avanspettacolo di quart’ordine come quel sindaco che già durante il lockdown dette, senza alcuno sforzo, il peggio di sè”.

Ha concluso Romano: “la politica, quella seria, abbia rispetto di chi non ha un lavoro, di chi lo ha perso, di chi guarda ai propri figli con la paura di un futuro che non si vede. La Sicilia ha già avuto Crocetta e ne paghiamo ancora il conto. Basta cosi, grazie”!