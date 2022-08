“Sono onorato e commosso dalle parole di Gianfranco Miccichè che mi indica come candidato di Forza Italia alla presidenza della Regione siciliana”

LO DICHIARA IN UNA NOTA DI OGGI 13 AGOSTO 2022, IL SENATORE FORZISTA RENATO SCHIFANI, DOPO L’ANNUNCIO (DEL SUO NOME) AVVENUTO IN DATA ODIERNA... COME ESPONENTE DELLA COALIZIONE DI CENTRODESTRA PER GUIDARE L’ENTE REGIONALE SICILIANO