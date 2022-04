Sono queste, le dichiarazioni del Consigliere comunale di Messina Paolo Mangano in merito a quanto detto dall’ex Sindaco nel video apparso in data odierna sui social

“È paradossale che parli di ricatti l’ex Sindaco di Messina De Luca, il quale è la personificazione del ricatto, compresa l’ennesima improbabile candidatura a Presidente della Regione, finalizzata ad alzare il prezzo a chi sarà chiesto di governare la Sicilia”. Lo dichiara in una nota, il Consigliere comunale di Messina Paolo Mangano in merito a quanto detto dall’ex Sindaco nel video apparso in data odierna sui social.

Mangano aggiunge: “siamo stati cercati e abbiamo puntato a salvaguardare la rappresentanza politica del nostro rinato movimento. Ci siamo accorti che l’ex Sindaco non ammette dialogo né confronto e con fare dittatoriale, degno di migliore causa, detta le regole, fissa i tempi e persegue solo i suoi obiettivi”.

Conclude Mangano: “agli altri -l’onere- di portare acqua al suo mulino. In quanto al dott. Sciacca, allora Dirigente del Genio Civile, si è ritrovato politicamente accanto ai protagonisti della rinascita di Giampilieri e delle frazioni di Messina dopo i tragici fatti del 1 ottobre 2009, lavorando in piena sintonia per la ricostruzione affinché i cittadini potessero ritornare nelle loro case. Risultato pienamente ottenuto, al di là della chiacchiere e dei ricatti, com’è sotto gli occhi di tutti”.