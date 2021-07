Sono queste…, le dichiarazioni rilasciate oggi durante la conferenza stampa tenutasi all’Hub vaccinale della ex Fiera di viale della Libertà a Messina dal commissario per l’emergenza Covid-19 professor Alberto Firenze [Video]

IL FUNZIONARIO, LE HA RESE PER PRESENTARE LO STRUMENTO COMFORT-IN CHE SARA' USATO IN CITTA', PER INOCULARE IL SIERO VACCINALE CONTRO IL CORONAVIRUS AI PAZIENTI AGOFOBICI

Sono queste…, le dichiarazioni rilasciate oggi durante la conferenza stampa tenutasi all’Hub vaccinale della ex Fiera di viale della Libertà a Messina dal commissario per l’emergenza Covid-19 professor Alberto Firenze. Il funzionario le ha rese per presentare il dispositivo medico denominato Comfort-in, già certificato dall’Unione Europea e utilizzato per altre patologie, che sarà usato in città per la prima volta in Europa per la somministrazione del vaccino anti-Coronavirus alle persone agofobiche.

Si tratta di uno strumento, del quale ha l’esclusiva l’Azienda Gamastech che ha il sito internet… (www.gamastech.com) ed è rappresentata dal dottor Arturo Maravigna. Abbiamo ascoltato, a margine di questa importante iniziativa… le parole del professor Firenze.