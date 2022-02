Sono queste…, le dichiarazioni trasmesse ieri lunedì 14 febbraio 2022 durante la trasmissione ‘Quarta Repubblica’ (condotta da Nicola Porro su ‘Rete4’) e fatte dalla dottoressa Angelique Coetzee, colei che ha scoperto la variante ‘Omicron’ del Covid-19.

Il medico…, ha riferito in una intervista quanto segue…: “non era grave ma ho ricevuto forti pressioni dai governi europei per fare credere il contrario… cosa che non ho fatto”.