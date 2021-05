Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia…, da #Coronavirus

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 739.954 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 801.350 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 62.638 (+334 rispetto a ieri), quelle negative 677.316. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 7.267 (107 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 34 in reparto al presidio di Rossano; 4 in terapia intensiva al presidio di Rossano; 16 al presidio ospedaliero di Acri; 15 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’ospedale da Campo; 14 in terapia intensiva, 7.077 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 13.692 (13.210 guariti, 482 deceduti).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 2.748 (38 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 7 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 16 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 11 in terapia intensiva; 2676 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.487 (6.361 guariti, 126 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 846 (32 in reparto; 814 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.967 (4.884 guariti, 83 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 445 (20 ricoverati, 425 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.672 (4.590 guariti, 82 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2.293 (94 in reparto all’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 20 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 12 al presidio ospedaliero di Melito; 7 in terapia intensiva; 2.160 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 18.828 (18.530 guariti, 298 deceduti).

– Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 68 (68 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 325 (325 guariti).

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 116, Catanzaro 45, Crotone 41, Vibo Valentia 22, Reggio Calabria 110. Altra Regione o stato estero 0.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile.