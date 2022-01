Sono questi…, i fatti più rilevanti accaduti la notte scorsa durante i festeggiamenti del Capodanno 2022 nella Provincia partenopea

Articolo…, parzialmente tratto da… https://notizie.virgilio.it/!

Per quel che riguarda Napoli e provincia, sono state 9 le persone ferite per lo scoppio dei “botti”…, durante i festeggiamenti per l’arrivo del primo giorno del 2022. Quattro i cittadini colpiti nella città partenopea, due dei quali sono stati portati all’ospedale Cardarelli, uno al Vecchio Pellegrini e uno al Fatebenefratelli.

Nel territorio provinciale una persona è stata trasportata all’ospedale di Castellammare di Stabia, una a Giugliano in Campania e una a Frattamaggiore.

Due i casi più gravi: