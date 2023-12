È IL PROGRAMMA REALIZZATO DALLA DIREZIONE INTRATTENIMENTO DAY TIME IN COLLABORAZIONE CON ENDEMOL SHINE ITALY, IN ONDA DOMENICA 10 DICEMBRE ALLE 17.20 SU RAI 1

Sono Serena Rossi, Alessio Boni, Enrico Ruggeri e Diego dalla Palma gli ospiti di Francesca Fialdini nel nuovo appuntamento con “Da noi… a Ruota Libera”, il programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 10 dicembre alle 17.20 su Rai 1.

Serena Rossi, attrice, cantante e conduttrice tra le più apprezzate e amate da critica e pubblico, si sofferma sul suo ritorno al cinema nel ruolo di doppiatrice nel film di animazione “Prendi il volo”. Alessio Boni, invece, il protagonista de “Il Metodo Fenoglio. L’Estate Fredda”, la serie in onda su Rai 1 tratta dalla trilogia de “Il Maresciallo Fenoglio” di Gianrico Carofiglio, spiega come la criminalità barese negli anni ‘90 si sia trasformata in una vera e propria mafia. Enrico Ruggeri, cantautore, scrittore e conduttore, presenta “Gli occhi del musicista”, il suo nuovo programma legato al mondo della musica e agli artisti che ne hanno fatto la storia, dal 12 dicembre, in seconda serata su Rai 2.

Infine, Diego dalla Palma, esperto di make up, imprenditore e personaggio tv, racconta il suo debutto a teatro con lo spettacolo da lui scritto e interpretato “Bellezza imperfetta – Fra vacche e stelle”.