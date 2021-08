Sono state avviate dagli agenti della Polizia Municipale, le attività di controllo del territorio coincidenti con le imminenti festività di Ferragosto

COME DI CONSUETO..., A MESSINA, UNA PARTICOLARE ATTENZIONE VIENE POSTA DAI POLIZIOTTI MUNICIPALI NEL CONTRASTO AI FALO' SULLE SPIAGGE

Avviate dalla Polizia Municipale le attività di controllo del territorio in occasione delle festività di Ferragosto, con particolare riguardo al contrasto del consueto fenomeno dei falò sulle spiagge. Predisposti specifici servizi di pattugliamento di tutto il litorale cittadino anche mediante l’utilizzo dei drone in dotazione alla sezione di Polizia Ambientale e dei volontari delle Guardie Ambientali che già da ieri hanno controllato la zona nord della città in cerca di cataste da ardere.

I controlli verranno svolti, nei giorni a seguire, anche mediante la collaborazione dalla sezione Navale della Municipale che, con l’utilizzo della Pilotina in dotazione, potrà perlustrare tutta la costa. Gli interventi di bonifica saranno eseguiti dalla Messinaservizi Bene Comune con l’ausilio di uomini e mezzi idonei al prelievo di eventuali materiali rinvenuti dalle pattuglie. Le operazioni si protrarranno fino al giorno 16 agosto ed eventuali soggetti intenti a tale attività saranno deferiti all’autorità giudiziaria per la violazione all’art. 423 c.p.!

