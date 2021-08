Sono state scoperte…, delle nuove perdite d’acqua sia a Briga che nella zona fra Tono e Ortoliuzzo

Scoperte nuove perdite, sia a Briga che nella zona fra Tono e Ortoliuzzo, i tecnici di AMAM lavorano ancora sulle reti e gli impianti danneggiati dai roghi divampati nei giorni scorsi a ridosso dei villaggi delle zone nord e sud di Messina.

In attesa di poter riportare ad efficienza l’erogazione in tutti gli abitati interessati, AMAM sta assicurando da questa mattina la fornitura d’acqua con il servizio di autobotti che stazionano nelle zone maggiormente disagiate: nella piazza di Acqualadroni e sul rettilineo di Spartà, in prossimità dell’Ufficio Postale.

Il Presidente dell’AMAM, Loredana Bonasera, nel ringraziare tutti i cittadini per la collaborazione e la comprensione dimostrata, invita a segnalare eventuali situazioni di particolare disagio, anche attraverso le Circoscrizioni del territorio, cui l’Azienda darà pronto riscontro.