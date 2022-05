Sono state ufficialmente depositate presso la Segreteria Generale del Comune di Messina le liste per le sei circoscrizioni che fanno riferimento a Sicilia Vera a sostegno del candidato sindaco Federico Basile.

Per la I^ CIRCOSCRIZIONE CANDIDATO PRESIDENTE ALESSANDRO COSTA sono state depositate 4 liste:

Costa Presidente, Con De Luca per Costa, Amo Messina Costa Presidente, Senza e senza ma Costa Presidente;

Per la II^ CIRCOSCRIZIONE CANDIDATO PRESIDENTE TONINO STRACUZZI le liste sono… Stracuzzi Presidente, Con De Luca per Stracuzzi, Amo Messina Stracuzzi Presidente;

Per la III^ CIRCOSCRIZIONE CANDIDATO PRESIDENTE GIUSEPPE COGLITORE le liste sono… Coglitore Presidente, Con De Luca per Coglitore, Amo Messina Coglitore Presidente;

Per la IV^ CIRCOSCRIZIONE CANDIDATA PRESIDENTE SANTINA MANGANARO le liste sono… Manganaro Presidente, Con De Luca per Manganaro, Amo Messina Manganaro Presidente;

Per la V^ CIRCOSCRIZIONE CANDIDATO PRESIDENTE LUCA BALDI le liste sono… Baldi Presidente, Con De Luca per Baldi, Amo Messina Baldi Presidente;

Per la VI^ CIRCOSCRIZIONE CANDIDATO PRESIDENTE MASSIMO COSTANZO le liste sono 4… Costanzo Presidente, Con De Luca per Costanzo, Amo Messina Costanzo Presidente, Senza e senza ma Costanzo Presidente.

“Voglio ringraziare, ha affermato il candidato sindaco Federico Basile, tutti coloro che hanno contribuito alla formazione delle liste, chi ha scelto di candidarsi, chi ci ha sostenuti nella fase di raccolta firme. Il tema delle circoscrizioni è al centro del nostro programma di governo. Abbiamo previsto, così come ho già avuto modo di spiegare, la piena attuazione del Regolamento per il Decentramento Funzionale approvato con delibera di Consiglio Comunale, la n.590 del 11/12/2019. Voglio ricordare che la prima innovazione introdotta con il Regolamento è la definizione stessa delle Circoscrizioni che diventano “Municipalità”, con la istituzionalizzazione della fascia di rappresentanza per i relativi Presidenti. Le circoscrizioni diventeranno veri e propri municipi con l’attribuzione delle somme necessarie per la piena attuazione. In sostanza, spiega Federico Basile, con il Decentramento Funzionale, le Municipalità saranno chiamate a programmare la gestione del territorio, deliberare di conseguenza, impegnare le somme che vengono trasferite dall’amministrazione centrale sui capitoli di bilancio appositamente dedicati per le Municipalità, gestire la spesa e realizzare le opere. Un cambiamento nel quale crediamo per dare risposte immediate e concrete al territorio”.