Sono stati almeno quattro, i colpi di pistola, che la notte scorsa avrebbero attinto ferendolo, un uomo che si trovava nel centro storico di Cosenza.

Il soggetto…, Egidio Imbrogno un 32enne già conosciuto dalle forze dell’ordine, è attualmente ricoverato (ma non in gravi condizioni), presso l’Ospedale civile dell’Annunziata. Da quel che gli investigatori hanno potuto apprendere, l’aggressore avrebbe incrociato la vittima esplodendogli contro vari proiettili calibro 7,65. Sull’accaduto, indagano i componenti della locale Squadra Mobile, che sono giunti nel luogo teatro teatro del fatto di sangue per potere fare i propri rilievi volti alla successiva stesura della dinamica.