Sono stati arrestati, stanotte, per il reato di furto aggravato in concorso, tre messinesi, rispettivamente di 27, 39 e 49 anni, tutti con pregiudizi specifici per furto e ricettazione

Arrestati in flagranza, stanotte, per il reato di furto aggravato in concorso, tre messinesi, rispettivamente di 27, 39 e 49 anni, tutti con pregiudizi specifici per furto e ricettazione. Tra le 03.00 e le 04.00 di stanotte, i poliziotti di Squadra Mobile e Volanti li hanno sorpresi ad asportare materiale in giacenza all’interno dell’isola ecologica di Pistunina.

I tre ladri avevano già caricato il materiale su un furgone ed erano pronti a lasciare l’area della società Messinaservizi, quando i poliziotti, accerchiata l’intera zona, sono intervenuti. I rei hanno inizialmente dichiarato di essere dipendenti della società di gestione dell’isola ecologica; successivamente hanno tentato la fuga scavalcando il muro di cinta, ma sono stati velocemente raggiunti e bloccati all’interno del vano scala di una palazzina limitrofa.

La perquisizione del furgone utilizzato dai tre ha portato al rinvenimento della refurtiva – batterie, rame, materiale ferroso – riconsegnato alla società di servizi, nonché gli arnesi atti allo scasso utilizzati per mettere a segno il furto. Rilevata, altresì, la manomissione e il consequenziale danneggiamento del cancello d’ingresso all’isola ecologica. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i ladri sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.