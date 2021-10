Sono stati consegnati questa mattina, alla presenza del Sindaco Cateno De Luca, dell’Assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Mondello, dei tecnici comunali e della ditta appaltatrice, i lavori di ristrutturazione di un edificio a due piani, sito nell’area ATM di via La Farina, che l’Amministrazione comunale ha inteso destinare come sede dell’Azienda Messina Social City.

Un progetto del costo di 257.752,11 €, che darà allocazione ai servizi svolti dalla partecipata, che saranno così maggiormente organizzati e logisticamente funzionali.

“Abbiamo ritenuto – ha commentato a margine l’Assessore Mondello – di ristrutturare un fabbricato di proprietà comunale, nell’ottica della razionalizzazione delle risorse, propria di questa Amministrazione, per poter dare un assetto adeguato agli uffici della Messina Social City. E’ stato un iter piuttosto veloce, che ha visto tradurre in tempi rapidi l’intuizione, lo studio di fattibilità e la conseguente progettazione, nell’ottica delle poche parole, che lasciano il posto ai fatti concreti. Lo stabile di due piani ha una superficie di 182 mq., con una pertinenza di 640 mq. sui quattro lati, di cui uno presenta l’ingresso al fabbricato da Maregrosso. Saranno eseguiti lavori di rifacimento integrale dei prospetti, delle coperture e degli interni, per restituire decoro e fruibilità all’immobile, che potrà quindi ospitare in maniera dignitosa, uffici che svolgono funzioni delicatissime e che quindi richiedono una allocazione consona. Sono molto soddisfatto di come si sta procedendo, in un’ottica di sinergia e celerità, per la risoluzione di un problema che l’Amministrazione si è posto da subito, mettendo a sistema le attività e ottimizzando spazi e tempi”.

“Sono queste modalità operative che garantiscono e garantiranno – ha concluso l’Assessore Mondello – una Messina migliore, una città con una dimensione ‘normale’ dalla quale partire, per cominciare a pensare in grande. L’Amministrazione c’è!”.