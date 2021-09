Sono stati illustrati oggi, nel corso di una conferenza stampa in Piazza Unione Europea, gli eventi della Settimana Europea della Mobilità, organizzati in città da Comune di Messina e ATM. Il programma prevede convegni, manifestazioni ed altre iniziative incentrate sulla promozione della mobilità sostenibile.

All’incontro con i giornalisti hanno partecipato gli Assessori alla Mobilità Salvatore Mondello e ai Rapporti con ATM Francesco Gallo; il Presidente di ATM S.p.A. Giuseppe Campagna insieme ai componenti il CdA Loredana Pagano e Salvatore Ingegneri; il Commissario per l’emergenza Covid-19 Alberto Firenze; e il direttore generale dell’Università degli Studi di Messina Francesco Bonanno; in collegamento via skype Raffaele Pelillo, Vice Presidente della Commissione mondiale FIA dedicata alle energie del futuro (ENECC) e Presidente della Commissione ACI Sport per le Energie Rinnovabili; e l’ex pilota di Formula Uno Giancarlo Fisichella.

“Giunti alla terza edizione consecutiva della Settimana della Mobilità, organizzata dall’Amministrazione De Luca, – dichiara l’Assessore Mondello – il mosaico si completa ed il ragionamento portato avanti si muove su due linee di pensiero: quella della pianificazione e quindi della programmazione generale che incide in maniera significativa sulla visione della città nei prossimi 10 anni, mi riferisco ovviamente alla elaborazione ed adozione del PGTU da un lato, con riferimento alle grandi strategie, e del PUMS Piano Mobilità Urbana Sostenibile, adottato dalla Giunta lo scorso agosto, dall’altro. Questi due importanti strumenti per la mobilità consentono di avere una griglia strutturale da cui fare partire tutte le iniziative per avere una città sicuramente green e proiettata verso il futuro. Sotto il profilo delle azioni si continua, con l’acquisto di bus di nuova generazione sia elettrici che ibridi, con la collocazione di colonnine e con la realizzazione, in corso di appalto, dei parcheggi d’interscambio che serviranno a frenare quanto più possibile l’accesso dei veicoli in città”.

“Nel quadro della Settimana Europea della Mobilità si inserisce alla perfezione un grande evento sportivo che ha valori educativi alla nuova mobilità elettrica e che avvicina la gente ad un mondo in continua espansione quale quello della mobilità elettrica agonistica. La presenza di Fisichella dà lustro a questa manifestazione che così si trasforma in grande evento”, ha proseguito l’Assessore Gallo.

“Quest’anno – ha concluso il Presidente Campagna – ricorrono i venti anni della Settimana Europea della Mobilità e la vogliamo interpretare in maniera diversa. Lo slogan è sostanzialmente ‘muoviti e muoviti in salute’, un modo quindi per invitare i cittadini ad interpretare la mobilità nel suo senso migliore per la qualità della vita. Lavoriamo per aprirci alla città e per questo motivo oggi presentiamo la nuova App di ATM che consentirà all’utente di viaggiare informato, di chiedere all’App il luogo in cui ci si trova e dove si vuole andare, il percorso migliore e più veloce per raggiungere la meta prefissata e quali siano i mezzi necessari. Tramite l’applicazione potranno anche essere acquistati biglietti e abbonamenti scegliendo la tariffa migliore. Tutto ciò va perseguito attraverso un sistema integrato a cui abbiamo pensato e che è già in fase di realizzazione; sui mezzi ATM si stanno collocando infatti le validatrici elettroniche, si potrà pagare con carta di credito, tra fine settembre e novembre saranno installate le nuove paline elettroniche in tutta la città e nei capolinea che forniranno informazioni sugli orari di arrivo e partenza dei bus, naturalmente dimensionate al numero di linee che si attestano a quel capolinea. Lavoriamo quindi per realizzare un modo diverso e più funzionale di pensare alla mobilità e per rendere l’Azienda più vicina e di supporto alla cittadinanza”.

La nuova applicazione, che si chiama ATM MovUp, consentirà anche l’accesso all’evento e-motor show di Messina, la prima competizione per smart elettriche organizzata in Sicilia, che si svolgerà in città il 22, 23 e 24 ottobre, con la partecipazione di Giancarlo Fisichella, testimonial dell’evento.