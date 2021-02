Sono stati premiati attraverso il Bando Fondazione Roche…, 30 progetti volti a migliorare la qualità di vita dei pazienti e di chi se ne prende cura

Premiati 30 progetti volti a migliorare la qualità di vita dei pazienti e di chi se ne prende cura. Tra questi anche S.M.A. – Sound Music Art, ideato e promosso dal Centro NeMO SUD, al fianco dei bimbi con Atrofia Muscolare Spinale.

Provengono da enti di tutta Italia i 30 progetti vincitori del bando “Fondazione Roche per i pazienti”, promosso da Fondazione Roche e volto a sostenere associazioni di pazienti, fondazioni e partenariati impegnati nella realizzazione di servizi e attività dedicati alle persone che affrontano o hanno affrontato un percorso di cura. Allocate da Fondazione Roche risorse per un valore complessivo di euro 600.000. Tre le aree terapeutiche d’intervento: Oncologia ed Ematologia Oncologica, Malattie Rare, Neuroscienze e Immunologia.

Oltre 120 i progetti provenienti da associazioni di pazienti, fondazioni e partenariati, valutati e selezionati da Fondazione Sodalitas, partner esterno di Fondazione Roche. Tra i 30 vincitori c’è il Centro Clinico NeMO SUD di Fondazione Aurora Onlus con un progetto che vedrà protagonisti i bimbi con atrofia muscolare spinale. In un periodo senza precedenti, in cui l’emergenza sanitaria ha messo a dura prova il mondo del Terzo Settore, realtà come quella del NeMO SUD stanno dando un grande contributo fornendo risposte e sostegno a pazienti e caregiver. Fondazione Roche, con questo bando, conferma la volontà di stare a fianco delle persone, delle loro famiglie e della comunità a cui afferiscono, al fine di supportarle e poter offrire loro una migliore qualità di vita e gestione delle patologie. Per l’area terapeutica Malattie Rare, due sono gli enti premiati che coinvolgeranno con i loro progetti i bimbi con atrofia muscolare spinale (SMA): Fondazione Aurora Onlus (ente gestore del Centro Clinico NeMO SUD) e la Fondazione IRCCS Ca’ Granda; 6 gli enti premiati con progetti rivolti ai pazienti con emofilia; infine, per la malattia di Huntington, si sono aggiudicate il premio due associazioni di Roma e Milano. <>. S.M.A. – Sound Music Art è il progetto di NeMO SUD, finanziato da Fondazione Roche, che vedrà protagonisti bimbi con atrofia muscolare spinale siciliani e calabresi, ma non solo, di età compresa tra i 3 e 12 anni.

NeMO SUD offrirà un percorso terapeutico online, inusuale e divertente, tramite l’utilizzo di 10 webinar settimanali per un totale di 10 incontri, che daranno la possibilità di espressione e dialogo a tutti i partecipanti. Il progetto Sound Music Art di NeMO SUD coinvolgerà la sfera motoria e psicologica in modo utile e innovativo, con musica, pittura e disegno, mettendo in pratica laboratori esperienziali, esercitazioni frontali, esercitazioni pratiche e workshop, cui parteciperanno i bimbi in gruppo e con i genitori.

La musica non solo come momento ludico ma anche riabilitativo, sfruttando dinamiche di coordinazione respiro-apnea-fonazione, indispensabili per una corretta fono articolazione. Disegno e pittura saranno anch’essi riabilitativi poiché, all’interno della stimolazione globale dei bimbi verranno forniti input sensoriali e motori…, spiega la psicologa del Centro NeMO SUD, Cristina Faraone, nel video tutorial presente online per il lancio dell’iniziativa Le risorse messe in campo sono psicologi, fisioterapisti, logopedisti, medici, esperti in comunicazione, musicisti già noti ai bimbi di NeMO SUD. Iniziato il reclutamento dei pazienti, che andrà avanti fino alle prime settimane di marzo. I webinar avranno inizio alla fine del mese di marzo.