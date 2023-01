“Sono stati spediti stamattina i 282 occhiali da vista e da sole usati, assieme a 54 cellulari e 2 tablet raccolti a favore dei cittadini del Madagascar, in particolare della Diocesi di Moramanga retta dal Vescovo Mons. Saro Vella, salesiano di origini siciliane che ha operato per tanto tempo all’oratorio di San Matteo Giostra (ME), lasciando ottimi ricordi”. Lo ha scritto in una nota di oggi 20 gennaio 2023 Giuseppe Previti di ‘CittadinanzAttiva Onlus Sicilia – Assemblea Territoriale An.Tu.Do’!

Previti ha aggiunto: