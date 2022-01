Sono stati tanti…, gli arresti degli agenti della Polizia di Stato, nell’ultima settimana del 2021

Tanti gli arresti della Polizia di Stato nell’ultima settimana del 2021. A finire in manette, quattro cittadini tunisini rintracciati a largo di Pantelleria dalla Guardia Costiera, due dei quali avevano violato il divieto di reingresso mentre gli altri erano destinatari di ordini di carcerazione per reati in materia di stupefacenti.

In carcere sono finiti anche due italiani autori di reati contro il patrimonio, cui sono stati revocati i benefici concessi accusa della violazione delle prescrizioni imposte.