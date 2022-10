I GIUDICI DEL TRIBUNALE DI NAPOLI HANNO INFLITTO, AL TERMINE DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO, UNA CONDANNA DI 3 ANNI E 4 MESI PER IL TITOLARE DEL RITROVO MENZIONATO E 3 ANNI E DUE MESI PER UN DIPENDENTE DEL LOCALE MEDESIMO E PER IL PARCHEGGIATORE ABUSIVO

Sono stati tutti condannati a più di 3 anni gli aggressori del Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli: la sera del 30 giugno 2018 mentre stava documentando la sosta selvaggia e l’occupazione indebita di marciapiedi, pista ciclabile e carreggiata governata dagli abusivi all’esterno di alcuni locali di via Vespucci, come il Ciottolo, Borrelli è stato preso a calci e pugni facendolo cadere a terra, dopodiché gli hanno strappato via il cellulare cercando di eliminare le prove della sosta abusiva.

I giudici del Tribunale di Napoli hanno inflitto, al termine del processo di primo grado, una condanna di 3 anni e 4 mesi per il titolare del Ciottolo e 3 anni e due mesi per un dipendente del locale e per il parcheggiatore abusivo. L’esponente di Europa Verde era assistito dal penalista Stefano Paparella.

“E’ finito il tempo della tolleranza. È tempo che i delinquenti paghino le loro colpe e che cittadini e chi denuncia il marcio vengano tutelati per davvero. Noi non arresteremo la nostra battaglia per il ripristino della legalità, andremo avanti ancora più spediti e determinati. Nei prossimi anni abbiamo decine di cause in essere contro parcheggiatori abusivi, delinquenti di ogni genere e anche esponenti dei clan. Bisogna che ognuno faccia la propria parte per il ripristino delle legalità e la lotta al crimine sul nostro territorio“ – dichiara il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.