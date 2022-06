“Sono stato designato assessore allo Sport ed alle Politiche Giovanili con Franco De Domenico Sindaco”. Lo ha scritto oggi 04 giugno 2022, sulla sua Pagina Facebook, Andrea Argento il consigliere comunale uscente del MoVimento 5 Stelle di Messina.

Ha aggiunto Argento: “quello che per me é un sogno, rappresenta un’occasione unica ed irripetibile per lo Sport messinese e la città. Il mondo sportivo ha sempre reclamato uno di loro, che conoscesse profondamente le problematiche e le vere necessità, ad occuparsi delle tematiche che lo riguardano a livello comunale ed oggi questa possibilità si può concretizzare. È sufficiente soltanto una cosa…, votare nel modo corretto il 12 giugno senza farsi incantare da chi é stato messo alla prova ed ha fallito”.