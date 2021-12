“Sono stato eletto Presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio Monte Scalambra, dalla maggioranza dei soci che stamane ha preso parte ai lavori dell’assemblea”. Lo ha scritto oggi pomeriggio su Facebook, Fabrizio Pignalberi il leader del Partito Nazionale Più Italia con sede a Frosinone.

Pignalberi ha aggiunto e concluso in tal modo: “per la prima volta, grazie alla mia determinazione, i soci hanno potuto esprimere in maniera legittima e trasparente il loro diritto di voto, senza dover subire l’influenza del curatore fallimentare, il quale in passato contava ben 220 preferenze, non consentendo all’assemblea di eleggere in modo sovrano il Presidente del Consorzio. Buon lavoro anche a tutti i consiglieri eletti. Un ringraziamento particolare a Maria Ciarambino e a Mario Lauria”.