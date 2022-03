“Sorrido Laura Massaro”! Ha scritto così…, in un post pubblicato oggi 24 marzo 2022, Veronica Giannone la deputata leccese del Gruppo di Forza Italia presso Montecitorio a Roma.

In tal modo ha proseguito la Giannone: “sorrido e mi scendono le lacrime, ma per la gioia! Come per tante donne, per tante madri che tentano in ogni modo di difendere i propri figli, il loro benessere, se stesse, tu hai subito accuse, sopportato falsità sul tuo conto, hai dovuto difenderti dalle umiliazioni crudeli di gente che parla senza conoscere, senza sapere. Non sei stata creduta da alcuni, ed è proprio questa la doppia violenza che spesso noi donne subiamo! So quanto hai sofferto, ma non hai mai mollato, per lui, la tua vita, la ragione di vita di ogni mamma amorevole come te”!

Questa è la conclusione del testo diffuso dalla parlamentare: “con le unghie e con i denti, Laura, per il bene dei propri figli! Oggi è una di quelle giornate in cui la speranza di riaccende, in cui alla fine penso che il tanto sonno perso, il tanto stress, i pianti e l’ansia quasi quasi portano bene! Sapervi insieme è l’unica cosa che conta, per te Laura, per lui, per tutte noi”!