SOS #aiutatemi #aiutatemiadenunciare: “Ragazzini poco più che maggiorenni, messi sulla bocca di serialstalker del Web, per vendetta personale, diffamazioni e bugie di chi non dovrebbe mai stare come esempio sui Social… #luigigaudiosi Luigi Gaudiosi official” [Video]

LO HA SCRITTO DOPO LE 23.00 DI IERI 29 LUGLIO 2022, SULLA PAGINA FACEBOOK, 'IN VERITAS', LA GIORNALISTA MESSINESE CHIARA CENINI, CHE SI E' RIFERITA COSI' AD UN SUO HATERS IL QUALE DA ANNI DIFFAMA LE SUE VITTIME IN RETE

SOS #aiutatemi #aiutatemiadenunciare: “Ragazzini poco più che maggiorenni, messi sulla bocca di serialstalker del Web, per vendetta personale, diffamazioni e bugie di chi non dovrebbe mai stare come esempio sui Social… #luigigaudiosi Luigi Gaudiosi official “. A scriverlo in un Post pubblicato su Facebook nella Pagina ‘In Veritas’ dopo le 23.00 di ieri 29 luglio 2022 è stata la giornalista messinese, Chiara Cenini che si è riferita quindi ad un suo haters il quale da anni diffama le sue vittime in rete.

Ha aggiunto la Cenini: “vergogne Social. Dal 2015 tortura tutti sul Social e quando qualcuno, ferito a morte dalle sue infamie risponde esasperato, quest’uomo si sente offeso…! Dopo aver portato quasi al #suicidio le vittime del momento creando tra i propri seguaci incitazione all’odio… #DONNE#STOPVIOLENZASULLEDONNE, #gaypride2022, #gayitalia, #Arcigay”.

La Cenini ha proseguito e concluso: “essere gay non è una differenza, uno scudo per violentare la società… #veritaegiustizia, #ciberbullismo. Si deve smettere di usare materiale disgustoso sui Social, di usare parole volgari e a sfondo sessuale, di divulgare parole sporche e vergognose su donne e bambini, minori o alludere a loro. #Denunciamo. Cosa fanno…, la #PoliziaPostale, #casoria, #carabiniericasoria, #donnedicasoria, #giornaledicasoria, #casorianews? Via con la lotta contro il #ciberbullismo, deve finire il Social camorra il bullismo fa male, porta all’esasperazione. Permettere a persone pregiudicate, analfabete, con precedenti e dipendenze che visibilmente ne hanno causato turbe mentali non è ammissibile per la salvaguardia dei nostri figli e della società”.

“#novuoldireno #nonenormalechesianormale #IBAMBININONSITOCCANO #scarpetterosse #procuradellarepubblica #STOPviolenzacontroledonne”.