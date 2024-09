Articolo…, tratto da… www.lastampa.it!

Sospesa dal Csm Rosanna Natoli, la consigliera laica in quota Fratelli d’Italia finita al centro dello scandalo del salvataggio pilotato della giudice catanese Maria Fascetto Sivillo e indagata dalla procura di Roma per violazione di segreto d’ufficio e abuso d’ufficio. Lo ha votato il plenum con ventidue pareri favorevoli, sei contrari e due schede bianche.

Il vicepresidente del Csm Fabio Pinelli, che ha proposto l’esame della relazione con la quale si chiede di votare a scrutinio segreto per la sospensione della consigliera, ha sottolineato che la condotta «appare sussumibile nel reato di rivelazione di segreto d’ufficio» per la «violazione dei doveri di imparzialità e terzietà».

La consigliera Natoli è intervenuta dopo aver presentato una memoria. «Mi è stata negata l’autonomia e l’indipendenza. È solo la qualifica di imputato che può far sì che un componente del Csm, venga sospeso. Non basta la mera iscrizione nel registro degli indagati». E ancora. «L’incontro con la giudice Fascetto? C’è stato, non lo nego. Ma nel merito risponderò alla procura di Roma, se e quando acquisirà il cellulare e ricostruirà l’intera vicenda. Allora, se avrò commesso reati, mi dimetterò. Ma non ora. Non accetto processi sommari». La consigliera aggiunge: «La mia sospensione aprirebbe un pericoloso precedente: basta che la procura formuli un capo d’imputazione per essere sospesi».

Natoli attacca i magistrati. «Ne stigmatizzo fortemente il comportamento. Non è competente perché l’incontro tra me e Sivillo Fascetto è avvenuto a Paternò, in Sicilia», dice ponendo la questione sulla competenza territoriale. Poi ne critica l’operato: «L’istruzione probatoria è mancante».

Infine un accenno alla sua amicizia con il presidente del Senato Ignazio La Russa. «Contro di me c’è stata una campagna di fango» messa in atto da una parte della stampa che mi ha definita «amica di un uomo: il presidente del Senato Ignazio La Russa è amico di più di mille persone a Paternò» e «io in quel paese ci sono solo nata perché c’è l’ospedale ma abito da un’altra parte. Non sono stata eletta da La Russa, ma dal Parlamento in seduta comune. E rispondo alla mia coscienza, alla mia dignità, alla mia persona e al popolo italiano che mi ha eletto».

Secondo lei, non è ancora stato sfondato il soffitto di cristallo e di una donna che viene eletta dal Parlamento al Csm si dice che è amica di La Russa «e non per le sue competenze e capacità». «Se il plenum voterà per la mia sospensione – aveva detto prima del voto –, tornerò a fare la nonna, ho un nipote e me ne sta arrivando un altro a dicembre». Nessun rammarico: «Ho la coscienza a posto, sono a posto con me stessa e con la mia famiglia e quelli che mi conoscono sanno che non sono una immorale. Non ho interesse a continuare l’esperienza consiliare ma ho il dovere nei confronti di chi mi ha eletto di rispondere e chi mi eletto ha il diritto di capire se chi mi indaga è andato oltre il suo potere».

Con un «rinvio di cortesia» per consentire ai consiglieri di fare una ricognizione della composizione delle varie commissioni, Pinelli ha accolto la richiesta proveniente da un componente del plenum di far slittare al prossimo plenum la nomina di chi dovrà sostituirla nella sezione disciplinare.