Specifici servizi anti-droga, finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e dello spaccio minuto di sostanze stupefacenti e condotti con l’ausilio di unità cinofile, hanno visto impegnati i poliziotti della Questura di Messina che, nei giorni scorsi, hanno proceduto all’arresto di due soggetti. Detenzione ai fini di spaccio il reato contestato in entrambi i casi. Il primo ha interessato un trentenne messinese trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo marijuana. In zona centrale della città i poliziotti delle Volanti, a seguito di perquisizione personale, hanno rinvenuto e sequestrato in dosso al giovane 100 grammi circa di stupefacente allo stato erbaceo, poi risultata essere, per l’appunto, marijuana.

Nell’ambito dei medesimi servizi, a seguito di una perquisizione personale e veicolare a carico di una donna messinese di 67 anni, anche in tal caso in zona centro, operatori della Squadra Mobile hanno rinvenuto e sequestrato circa 100 grammi di marijuana. Le due persone sopra citate sono state, pertanto, tratte in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotte presso le rispettive abitazioni per ivi permanere in regime di arresti domiciliari.

Si precisa che i procedimenti sono ancora in fase di indagini preliminari e che, in ossequio al principio di non colpevolezza fino a sentenza di condanna passata in giudicato, sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario, anche nell’interesse degli indagati. Numerosi sono stati, poi, i soggetti sottoposti a controllo, con la segnalazione quali assuntori di nr. 4 persone ed il sequestro di modici quantitativi di cocaina, marijuana ed hashish.